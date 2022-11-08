Айза рассказала об участии в шоу «Наследники и самозванцы» | 360°

Знаменитости 08 ноября 2022, 17:38 Айза рассказала об участии в шоу «Наследники и самозванцы»

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Детективное реалити-шоу «Наследники и самозванцы» выйдет на телеканале «ТВ-3». Айза-Лилуна Ай стала одним из его участников, сообщил сайта kp.ru.

«Могу сказать, что всякие веселые старты — полная ерунда по сравнению с тем, что нам пришлось пережить. Я не была на грани срыва… у меня был срыв!» — заявила знаменитость.

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Она отметила, что даже для зрителей просмотр шоу может оказаться тяжелым. По словам Айзы, во время реалити-шоу для участников была полезна способность думать только о себе. Сама она считает себя «командным игроком», поэтому испытания оказались для нее непростыми.

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