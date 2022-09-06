Певец Александр Буйнов попал в больницу | 360°

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Певец Александр Буйнов попал в больницу

Певцу Александру Буйнову сделали блокаду позвоночника

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Певец Александр Буйнов обратился за помощью к врачам с острой болью в спине, сообщил Telegram-канал «Непридуманные истории». По данным издания, артисту сделали блокаду позвоночника, после чего он отправился на гастроли.

В Сети оказались кадры из больницы. Буйнов показал, как его везут на каталке, но позже успокоил своих поклонников.

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«Ничего страшного, сделали блокаду спины. Красотища! Спасибо гениальным врачам Московского спинального центра», — процитировало издание артиста.

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После проведения процедуры Буйнов отправился на гастроли в Сочи.

Весной 72-летний исполнитель поучаствовал в сборе гуманитарной помощи для детей из Донбасса. Артист принес спортинвентарь и канцелярские принадлежности в школу № 3 в Апрелевке.

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