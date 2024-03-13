Знаменитости 13 марта 2024, 16:32 Петросян отреагировал на слухи об обращении к суррогатной матери Юморист Петросян опроверг слухи об обращении с женой к суррогатной матери Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

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Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала семейный снимок, где она сидит с мужем, сыном и новорожденной дочерью. В интервью с kp.ru артист не стал называть имя младенца и опроверг слухи о суррогатном материнстве.

«Я не вправе вам говорить имя, это у Татьяны надо спрашивать», — объяснил Петросян.

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Юморист подтвердил сообщения о рождении девочки и сердечно поблагодарил всех за добрые слова. При этом Петросян опроверг информацию, что они с супругой обращались к услугам суррогатной матери. Жене артиста недавно исполнилось 35 лет.

Петросян также попросил подписчиков, которые в комментариях в соцсетях высказывались о большой разнице в возрасте пары, поумерить пыл и не наговаривать на их брак.

Стоит отметить, что Брухунова долгое время скрывала свой живот. Новость о рождении ребенка настоящим шоком для поклонников пары, на фоне чего и зародились слухи.

Ранее певец Дима Билан опроверг слухи о скором отцовстве.