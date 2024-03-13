Знаменитости 13 марта 2024, 13:53 Билан опроверг слухи о скором отцовстве Певец Дима Билан опроверг слухи о забеременевшей от него помощнице РИА «Новости»

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Певец Дима Билан опроверг слухи о том, что его помощница ждет от него ребенка. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Певец ясно дал понять, что не будет скрывать от своих поклонников столь значимые события в его жизни, если они произойдут.

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«Когда в моей семье будет планироваться пополнение — я обязательно этим поделюсь, такое событие я точно не буду скрывать», — сказал певец.

Билан также сообщил, что следующий год он полностью посвятит своей карьере. В планах артиста — выпуск нового альбома и два крупных сольных концерта в Санкт-Петербурге и Москве.

Недавно в СМИ появились сообщения о беременности помощницы Билана, Алены Усачевой. Пресса также утверждала, что отцом ребенка является сам певец.

Детей у 42-летнего певца пока нет. При этом в одном из интервью он рассказал, что хотел бы быть родителем девяти или десяти детей.