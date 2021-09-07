Песню Монеточки отправили на экспертизу по иску Костюшкина

Суд в Екатеринбурге назначил судебно-музыковедческую экспертизу песни Елизаветы Гырдымовой, известной как певица Монеточка, по иску от бывшего солиста группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина. Монеточке придется оплатить экспертизу из своего кармана, сообщил ТАСС.

Костюшкин подал на Монеточку в суд, заявив, что та якобы взяла его песню «Женщина, я не танцую» и превратила ее в свою «Мама, я не зигую». Бывший солист дуэта «Чай вдвоем» подчеркнул, что Гырдымова не должна была исполнять эту песню на своих концертах без согласования с ним.

Экспертизу будут проводить в Москве, она займет целый месяц. На это время производство по иску приостановят. Оплатить расходы на экспертизу Чкаловский районный суд обязал Монеточку. Специалистам предстоит ответить на ряд вопросов, в том числе является ли «Мама, я не зигую» пародийной песней и есть ли в ней заимствования из произведения Костюшкина.

Представители Монеточки называли ее песню пародией. Костюшкин хочет взыскать с певицы 900 тысяч рублей, но готов был отказаться от этих требований, если певице запретят исполнять песню.