Захарова заявила, что написала песню для Чеботиной

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что новую песню исполнительницы Люси Чеботиной написала она. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Песня вышла 24 июня, она называется June Song. Захарова заявила, что написала слова давно, но никак не могла решить, кто должен ее исполнять.

«Я знала, как бы я хотела, чтобы это звучало <…> И вдруг этой весной мне дают послушать этот голос, и я понимаю, что, наверное, может получиться», — рассказала она.

Захарова отметила, что раньше с певицей не была знакома. Также она добавила, что демоверсия ей нравится, особенно то, «как пропета и прожита каждая нота».

Ранее поклонница певицы MakSim выбежала на сцену во время ее выступления. Она хотела обнять исполнительницу, но в итоге потянула ее за руку и та упала. После этого певица не несколько минут сделала паузу, но потом продолжила выступление.