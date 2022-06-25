Фанатка МакSим выбежала на сцену и уронила певицу

Поклонница певицы МакSим выбежала на сцену во время ее выступления. Она хотела обнять исполнительницу, но в итоге потянула ее за руку и уронила.

Зрители засняли этот момент на видео и опубликовали ролик в соцсетях. На кадрах видно, что женщина подбежала к певице, когда та исполняла песню «Мой рай». Фанатка хотела обнять исполнительницу, но ей не дал этого сделать охранник. Мужчина схватил поклонницу и попытался оттащить за кулисы, но женщина успела зацепиться за руку МакSим. Когда певицу потянули, она упала на колени.

На несколько минут МакSим приостановила выступление, но потом продолжила концерт.

Певица стала одним из хедлайнеров музыкального фестиваля «Ночь музыки». Концерт проходил 24 июня в Екатеринбурге. Вместе с МакSим перед жителями города выступала Ольга Серябкина, а также группа «Ак-47», Курара, Найк Борзов и многие другие исполнители.