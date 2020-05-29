Песков отрастил на карантине бороду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отпустил бороду во время периода самоизоляции. Видео опубликовала на своей странице в Instagram его жена, фигуристка Татьяна Навка.

На кадрах Песков вместе с женой Татьяной Навкой посадил на своем участке черешню. Дерево было выбрано не случайно, а в честь 20-летия фестиваля искусств «Черешневый лес». В этом году он будет организован в онлайн-формате из-за пандемии COVID-19.

На вопрос РИА «Новости» зачем он так изменил свой имидж Песков ответил, что никакой смены не было. «Просто давно не брился», — пояснил он.

Последний раз имидж официального представителя Кремля привлек всеобщее внимание шесть лет назад. В 2014 году Песков сбрил усы после того, как проиграл спор с дочерью. Он пообещал избавиться от них, если она хорошо сдаст ЕГЭ.

Ранее сообщалось, что 12 мая стало известно, что Песков с супругой попали в больницe, потому что заболели COVID-19. 25 мая Песков вылечился от новой коронавирусной инфекции.