Песков назвал слухи о переговорах по возвращению Моргенштерна «уткой»

То, что представители администрации президента РФ ведут переговоры о возвращении рэпера Алишера Моргенштерна в Россию, неправда. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет. Это утка», — сказал он РИА «Новости».

Издание Znak.com со ссылкой на источники написало, что представители Кремля проводят переговоры с менеджментом Моргенштерна об условиях его возвращения в РФ.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, Моргенштерн, по сути, торгует наркотиками в соцсетях. После этого стало известно об отъезде рэпера из страны. Его продюсер сообщил о запланированном в Белоруссии частном мероприятии. При этом запланированный концерт в московском клубе Gipsy перенесли.

«Концерт перенесен. <…> У нас внутренний есть момент. Если будет о чем рассказать, мы публично расскажем. Пока говорить не о чем», — рассказал «360» концертный директор исполнителя Владимир.

По его словам, Моргенштерн в ближайшее время будет выступать на частных мероприятиях, но в каких странах и городах — не уточнил.