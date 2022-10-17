Певец Чумаков поделился впечатлениями от участия в шоу «Аватар» | 360°

Знаменитости 17 октября 2022, 18:53 Певец Чумаков поделился впечатлениями от участия в шоу «Аватар» Артист Чумаков заявил, что не представлял, как будет участвовать в шоу «Аватар» РИА «Новости»

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Накануне члены жюри шоу «Аватар» смогли узнать, кто из артистов скрывался в образе Лешего. Изобразил маленького зеленого персонажа певец Алексей Чумаков. В интервью teleprogramma.pro исполнитель поделился впечатлениями от работы в программе.

Чумаков заявил, что во время выбора персонажа старался остановиться на варианте, который совсем не похож на него в реальной жизни. Изначально он планировал выбрать женский образ, однако организаторы шоу не разрешили этого сделать.

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По словам исполнителя, создателям шоу отлично подобрать членов жюри. Особенно удачной ему показалась идея пригласить Иду Галич, так как девушка помогла привлечь к проекту внимание более молодой аудитории.

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«Тимура и Сергея знаю пару десятков лет, Иду и Марка тоже неоднократно встречал на выступлениях. Мне кажется, пригласить Иду было отличной идеей продюсеров: она привлекла к шоу интернет-аудиторию», — отметил Чумаков.

Музыкант подчеркнул, что изначально не мог представить, что из себя будет представлять шоу. Однако в дальнейшем он понял весь масштаб съемок и качество проделанной работы.