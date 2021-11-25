Переводчица объяснила успех творчества Джоан Роулинг

Переводчица Александра Глебовская рассказала, почему творчество Джоан Роулинг имеет успех. Об этом сообщил NEWS.ru.

По ее словам, Роулинг отлично понимает психологию детей и подростков. Именно по этой причине герои ее книг выходят живыми.

Также он оценила ее новую книгу «Рождественский поросенок».

«Во-первых, книжка сделана очень хорошо ритмически. Во-вторых, прежде чем переводить книгу, нужно дать себе ответ на один вопрос: чей голос у тебя звучит на страницах?» — рассказала Глебовская.

Она объяснила, что главный герои этой книги — мальчик, которому примерно 8-10 лет. Это нужно учитывать при переводе книги на русский язык.

Ранее писательницу Джоан Роулинг не пригласили на премьеру специального выпуска, который посвящен 20-летию с момента выхода первой киноленты о Гарри Поттере.

Поклонники саги считают, что это связано с прошлогодним скандалом, когда писательница неоднозначно высказалась в адрес трансгендерных людей.

Специальный выпуск «Гарри Поттера» состоится на HBO Max 1 января 2022 года.