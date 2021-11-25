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    25 ноября 2021, 15:06

    Переводчица объяснила успех творчества Джоан Роулинг

    Переводчица Глебовская: Джоан Роулинг хорошо понимает психологию подростков

    Дарья Морозова

    Переводчица Александра Глебовская рассказала, почему творчество Джоан Роулинг имеет успех. Об этом сообщил NEWS.ru.

    Переводчица объяснила успех творчества Джоан Роулинг

    По ее словам, Роулинг отлично понимает психологию детей и подростков. Именно по этой причине герои ее книг выходят живыми.

    Также он оценила ее новую книгу «Рождественский поросенок».

    «Во-первых, книжка сделана очень хорошо ритмически. Во-вторых, прежде чем переводить книгу, нужно дать себе ответ на один вопрос: чей голос у тебя звучит на страницах?» — рассказала Глебовская.

    Она объяснила, что главный герои этой книги — мальчик, которому примерно 8-10 лет. Это нужно учитывать при переводе книги на русский язык.

    Ранее писательницу Джоан Роулинг не пригласили на премьеру специального выпуска, который посвящен 20-летию с момента выхода первой киноленты о Гарри Поттере.

    Поклонники саги считают, что это связано с прошлогодним скандалом, когда писательница неоднозначно высказалась в адрес трансгендерных людей.

    Специальный выпуск «Гарри Поттера» состоится на HBO Max 1 января 2022 года.