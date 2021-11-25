Переводчица объяснила успех творчества Джоан Роулинг
Переводчица Глебовская: Джоан Роулинг хорошо понимает психологию подростков
Переводчица Александра Глебовская рассказала, почему творчество Джоан Роулинг имеет успех. Об этом сообщил NEWS.ru.
По ее словам, Роулинг отлично понимает психологию детей и подростков. Именно по этой причине герои ее книг выходят живыми.
Также он оценила ее новую книгу «Рождественский поросенок».
«Во-первых, книжка сделана очень хорошо ритмически. Во-вторых, прежде чем переводить книгу, нужно дать себе ответ на один вопрос: чей голос у тебя звучит на страницах?» — рассказала Глебовская.
Она объяснила, что главный герои этой книги — мальчик, которому примерно 8-10 лет. Это нужно учитывать при переводе книги на русский язык.
Ранее писательницу Джоан Роулинг не пригласили на премьеру специального выпуска, который посвящен 20-летию с момента выхода первой киноленты о Гарри Поттере.
Поклонники саги считают, что это связано с прошлогодним скандалом, когда писательница неоднозначно высказалась в адрес трансгендерных людей.
Специальный выпуск «Гарри Поттера» состоится на HBO Max 1 января 2022 года.