Джоан Роулинг не будет присутствовать на юбилее «Гарри Поттера»

Писательницу Джоан Роулинг не пригласили на премьеру специального выпуска, который посвящен 20-летию с момента выхода первой киноленты о Гарри Поттере. Поклонники саги считают, что это связано с прошлогодним скандалом, когда писательница неоднозначно высказалась в адрес трансгендерных людей, сообщило «ФедералПресс».

«Эта ретроспектива — дань уважения всем, чьи жизни были затронуты этим культурным феноменом — от талантливого актерского состава и съемочной группы, которые вложили свои сердца и души в эту экстраординарную кинофраншизу, до страстных поклонников, которые продолжают поддерживать дух волшебства 20 лет спустя», — говорится в сообщении Warner Bros.

Специальный выпуск «Гарри Поттера» состоится на HBO Max 1 января 2022 года.

В новом выпуске появится режиссер Крис Коламбус, а также актеры Дэниель Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон.