Составлен рейтинг самых переоцененных футболистов в истории

Датский портал Ace Football провел опрос среди любителей футбола и составил рейтинг самых переоцененных футболистов в истории.

Перечень спортсменов был опубликован на сайте издания.

На первом месте оказался бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард. Его сочли самым переоцененным футболистом 23,5% опрошенных фанатов.

Вторую строчку занял французский хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба. За него проголосовало 22%. Тройку лидеров антирейтинга замкнул трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле — свои голоса за его кандидатуру отдали 20% респондентов.

В пятерку самых переоцененных футболистов также вошли форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе и бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона. Им были отданы 19% и 18% соответственно.

В опросе приняли участие тысячи футбольных фанатов из Европы. Сперва были выявлены 20 кандидатов на звание самого переоцененного игрока и проведен повторный опрос. В общей сложности в голосовании принял участие 6121 болельщик.

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