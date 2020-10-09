Из роскошного особняка Роналду украли футболку с автографами. Но там были вещи ценнее

Особняк Криштиану Роналду на португальском острове Мадейра обокрали. Похититель унес несколько вещей, включая футболку «Ювентуса» с автографами игроков. Подробности — в материале «360».

Тихая кража

Инцидент произошел утром 7 октября, когда спортсмен находился в отъезде со сборной — вечером в тот день звезда «Ювентуса» защищал Португалию на встрече с испанской сборной. В его дом через открытый подземный гараж проник неизвестный. Вор воспользовался тем, что подсобный рабочий не запер гаражную дверь, сообщила местная пресса.

По ее данным, среди похищенных вещей была футболка, подписанная игроками «Ювентуса» стоимостью около 180 фунтов стерлингов (18 тысяч рублей). Что еще было украдено, не уточняется.

Пропажу обнаружили родственники футболиста. Полиция начала расследование и, как сообщается, уже опознала вора с помощью записей с камер видеонаблюдения. Преступника пока не задержали. Пропало ли еще что-то из вещей — не сообщается.

Особняк Роналду

Футболист купил роскошный дом на острове в 2015 году у местного дизайнера Нини Андраде Силва. Сумма сделки не раскрывалась. Семиэтажный особняк в Фуншале, откуда футболист родом, находится у входа в порт Фуншала, рядом с отелем Savoу.

До этого это там находился склад, редакция местной газеты Diário de Notícias da Madeira и ночной клуб.

В последующие годы на перестройку и превращение особняка в дом мечты у футболиста ушло семь миллионов фунтов (700 миллионов рублей), сообщала Daily Mail.

В 2019 году, когда работы были завершены, Роналду переехал туда вместе со своей большой семьей — гражданской женой, моделью Джорджиной Родригес, четырьмя детьми, матерью и братом Хьюго, который также управляет музеем Роналду «CR7», расположенном на Мадейре. Этот музей спонсирует островную футбольную команду «Униан Мадейра».

В момент кражи Джорджина Родригес была на Неделе моды в Париже. Где находились остальные родственники, неизвестно.

Начало года Роналду с Родригес и детьми провели в особняке на карантине. Из-за коронавируса спортивные соревнования остановились по всему миру.

В текущем сезоне 35-летний нападающий провел два матча в итальянской серии А, забив три гола и сделав одну результативную передачу.

Этим летом Роналду стал первым в истории футболистом, заработавшим за свою карьеру миллиард долларов. В прошлом году состояние форварда «Ювентуса» оценивалось в 500 миллионов долларов.

Общая стоимость недвижимости Роналду составляет около 35 миллионов долларов. Также в середине 2019 года выяснилось, что футболист стал обладателем самого дорогого автомобиля в мире — Bugatti La Voiture Noir. Суперкар обошелся португальскому футболисту в 11 миллионов евро. А в 2017 году Роналду приобрел Bugatti Chiron за 2,9 миллионов долларов.