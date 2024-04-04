Знаменитости 04 апреля 2024, 02:36 «Перекрыть кислород». Пригожин рассказал, как Пугачева «кошмарила» Валерию Продюсер Пригожин: Пугачева убирала неудобных ей артистов, в том числе Валерию Gennadii Usoev/Russian Look / Global Look Press

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Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о конфликте певицы Аллы Пугачевы с его женой Валерией. Подробностями он поделился с сайтом mk.ru.

По его словам, именно Алла Борисовна пыталась помещать карьере блондинки и убирала ее выступления с телевизионных эфиров.

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«Я раньше этого не говорил, но сколько было случаев, когда она многих неудобных ей артистов сливала, в том числе и Валерию. Приходила на проект и говорила: „Я не хочу, чтобы Валерия была там“. И все: у нее шли на поводу», — признался продюсер.

Он отметил, что Пугачева «кошмарила» людей, она могла повлиять на много процессов в шоу-бизнесе. Вокалистка обладала большим авторитетом в мире знаменитостей и могла одним словом «перекрыть кислород» человеку.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов раскрыл секрет большой популярности Пугачевой. По его словам, ее любят поклонники из СССР. В то время артисты редко появлялись на радио и телевидении, это создавало ощущение дефицита и подогревало интерес публики.