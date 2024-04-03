03 апреля 2024, 17:37
Музыкальный критик раскрыл секрет успеха Пугачевой в СССР
Критик Соседов назвал редкие появления на ТВ секретом успеха Пугачевой в СССР
Музыкальный критик Сергей Соседов назвал секрет популярности певицы Аллы Пугачевой в СССР. Этому способствовало редкое появление певицы в эфире радио и телевидения, заявил он в беседе с Teleprogramma.pro.
Соседов рассказал, что в отличие от современных артистов, которые быстро становятся привычными для аудитории, в СССР звезд демонстрировали в ограниченном количестве. Это создавало ощущение дефицита и повышало интерес публики к их выступлениям.
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«Артист не должен приедаться. Он должен себя дозировать и периодически уходить в тень, чтобы не надоесть публике, что, кстати, умела великолепно делать Алла Пугачева в свое время. Она же очень мало выступала, ее появления ждали», — подчеркнул критик.
Выступления примадонны были редкостью. Преимущественно она участвовала в «новогодних огоньках» и государственных праздниках, таких как 8 марта и 7 ноября.
Ранее бывший муж Пугачевой раскрыл заработки певицы в СССР. За концерт она получала меньше 10 рублей.
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