Знаменитости 03 апреля 2024, 17:37 Музыкальный критик раскрыл секрет успеха Пугачевой в СССР Критик Соседов назвал редкие появления на ТВ секретом успеха Пугачевой в СССР РИА «Новости»

Читать 360tv в

Музыкальный критик Сергей Соседов назвал секрет популярности певицы Аллы Пугачевой в СССР. Этому способствовало редкое появление певицы в эфире радио и телевидения, заявил он в беседе с Teleprogramma.pro.

Соседов рассказал, что в отличие от современных артистов, которые быстро становятся привычными для аудитории, в СССР звезд демонстрировали в ограниченном количестве. Это создавало ощущение дефицита и повышало интерес публики к их выступлениям.

Реклама

«Артист не должен приедаться. Он должен себя дозировать и периодически уходить в тень, чтобы не надоесть публике, что, кстати, умела великолепно делать Алла Пугачева в свое время. Она же очень мало выступала, ее появления ждали», — подчеркнул критик.

Выступления примадонны были редкостью. Преимущественно она участвовала в «новогодних огоньках» и государственных праздниках, таких как 8 марта и 7 ноября.

Ранее бывший муж Пугачевой раскрыл заработки певицы в СССР. За концерт она получала меньше 10 рублей.