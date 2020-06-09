Епифанцев рассказал об участии в новом сериале Слепакова «Окаянные дни»

Актер признался, что «сложнее всего было понять принцип подачи материала», «пришлось найти приемы, которые позволили бы этот материал сделать воспринимаемым».

«Я выпустил, наверное, четыре варианта серии, которую снимал. И только на четвертом нашел стиль и подачу, которая, мне кажется, должна попасть в зрителя», — рассказал он.

Епифанцев выразил мнение, что его серия «настоящая и затрагивает многие состояния людей», потому что «через этот сюжет, тему самоизоляции обнажаются фобии, комплексы».