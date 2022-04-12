People: родители певицы Майли Сайрус решили развестись

Родители певицы Майли Сайрус Билли Рэй Сайрус и Тиш Сайрус приняли решение о разводе. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на журнал People.

Супруги прожили вместе 30 лет и теперь подали на развод.

«Мы выросли вместе, вырастили семью, которой можем гордиться, и теперь пришло время проложить собственный путь», — рассказали они.

Билли Рэй и Тиш Сайрус объявляют о разводе уже третий раз. Впервые это произошло в 2010 году, а потом — в 2013. У пары трое родных детей и двое приемных.

Ранее жена рэпера Алишера Моргенштерна Дилара Зинатуллина подтвердила слухи о разводе в новом ролике на Youtube.

Она назвала Моргенштерна «бывшим мужем» в самом начале видео. Дилара подчеркнула, что они расстались без скандала и ничего плохого про Алишера она не собирается говорить. В ролике девушка также отметила, что считает бывшего супруга очень умным человеком.

Она рассказала, что их отношения ухудшились после свадьбы и подчеркнула, что ее ожидания от супружеской жизни не оправдались. По словам Дилары, она «влюбилась в Алишера, а вышла замуж за Моргенштерна».