«Влюбилась в Алишера, а вышла замуж за Моргенштерна». Дилара подтвердила слухи о разводе

Дилара Зинатуллина, жена скандально известного рэпера Алишера Моргенштерна, подтвердила слухи о разводе. Девушка выложила видеообращение к поклонникам пары в YouTubе.

Она назвала Моргенштерна «бывшим мужем» в самом начале ролика. Дилара подчеркнула, что они расстались без скандала, ничего плохого про Алишера она не собирается говорить. В ролике она отметила, что считает бывшего супруга очень умным человеком. Однако он часто становится фанатиком одной идеи, которая захватывает все его сознание. Одной из таких мыслей и стала семья.

«Не подумайте, я ни в коем случае не хочу о нем высказываться плохо. И я не хочу сказать, что я считаю Алишера плохим человеком или плохим мужем. Нет. Просто, как бы банально это ни звучало, мы просто не сошлись характерами. И мы поняли, что не можем больше находиться в таких тесных и близких отношениях», — сказала Дилара.

Она сказала, что отношения ухудшились после свадьбы. Поклонники усомнились в этой причине, ведь молодые люди были вместе около пяти лет. Но Дилара подчеркнула, что ее ожидания от супружеской жизни также не оправдались. По ее словам, она «влюбилась в Алишера, а вышла замуж за Моргенштерна».

В браке девушка поняла, что семью невозможно построить только на влечении.

«Чем меньше между нами было расстояние, необязательно физическое, тем дальше мы друг от друга становимся. И я не знаю, почему нам нужно было жениться, чтобы это понять, чтобы смириться с этим фактом, но на данный момент это все в прошлом», — отметила она.