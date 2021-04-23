Пенкин спел дуэтом с Бузовой

Сергей Пенкин спел дуэтом с Ольгой Бузовой. Об этом сообщило ИА Nation News.

В новом выпуске программы «ББ-шоу» были обе знаменитости. Они вместе исполнили отрывок песни Эллы Фицджеральд.

«Видите, как хорошо получается», — сказал после этого Пенкин.

Ранее Пенкин резко отреагировал на предложение выдвинуть Ольгу Бузову в качестве представителя России на «Евровидение». На песенный конкурс нужно отправить более достойного исполнителя, считает он.

Возможную поездку Бузовой на Евровидение музыкант назвал «позорищем для России».

«Все-таки на данный конкурс нужно посылать талантливых певцов. Очень много сейчас артистов из девяностых годов, из двухтысячных. Просто отправлять тех, у кого есть деньги, — это неправильно», — отметил Пенкин.

Кроме того, певец рассказал и о своей нынешней концертной деятельности и пожаловался на полупустые залы. Тем не менее Пенкин не унывает. По его словам, из-за обстановки в отечественном шоу-бизнесе многие сейчас даже могут отменить шоу по разным причинам.