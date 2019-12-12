Пенкин посчитал идею отправить Бузову на Евровидение «позорищем для страны»

Возможную поездку Бузовой на Евровидение музыкант назвал «позорищем для России».

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«Все-таки на данный конкурс нужно посылать талантливых певцов. Очень много сейчас артистов из девяностых годов, из двухтысячных. Просто отправлять тех, у кого есть деньги, — это неправильно», — отметил Пенкин.

Кроме того, певец рассказал и о своей нынешней концертной деятельности и пожаловался на полупустые залы. Тем не менее Пенкин не унывает. По его словам, из-за обстановки в отечественном шоу-бизнесе многие сейчас даже могут отменить шоу по разным причинам.

Пенкин участвовал в отборочном туре на Евровидение в 1994 году. Однако тогда в итоге поехала Маша Кац, которая выступала под творческим псевдонимом Юдифь. Таким образом, певица оказалась первой представительницей России на музыкальном конкурсе.