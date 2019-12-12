  • Пенкин посчитал идею отправить Бузову на Евровидение «позорищем для страны»

    12 декабря 2019, 14:37

    Алена Макаренко

    Певец и пародист Сергей Пенкин резко отреагировал на предложение выдвинуть Ольгу Бузову в качестве представителя России на «Евровидение». На песенный конкурс нужно отправить более достойного исполнителя, сообщил сайт «Дни.ру».
    Пенкин посчитал идею отправить Бузову на Евровидение «позорищем для страны»

    Возможную поездку Бузовой на Евровидение музыкант назвал «позорищем для России».

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    «Все-таки на данный конкурс нужно посылать талантливых певцов. Очень много сейчас артистов из девяностых годов, из двухтысячных. Просто отправлять тех, у кого есть деньги, — это неправильно», — отметил Пенкин.

    Кроме того, певец рассказал и о своей нынешней концертной деятельности и пожаловался на полупустые залы. Тем не менее Пенкин не унывает. По его словам, из-за обстановки в отечественном шоу-бизнесе многие сейчас даже могут отменить шоу по разным причинам.

    Пенкин участвовал в отборочном туре на Евровидение в 1994 году. Однако тогда в итоге поехала Маша Кац, которая выступала под творческим псевдонимом Юдифь. Таким образом, певица оказалась первой представительницей России на музыкальном конкурсе.