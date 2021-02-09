Пельш пошутил о «Угадай мелодию» без его участия

Телеведущий Валдис Пельш с иронией высказался о возможности выхода программы «Угадай мелодию» без него. Об этом сообщило издание «Актуальные новости».

По данным здания NewInform ведущий уверен: шоу без его участия невозможно.

Один режиссер, когда узнал, что он лишается театра и его заменит другой человек, сказал труппе: «Театр сжечь». Вот и я бы спокойно отправил СМС своему продюсеру: «Прошу сжечь павильон», — пошутил Пельш.

Он добавил, что шоу можно возобновить, только если в нем не будут участвовать звезды. Гораздо лучше, если участниками станут обычные люди.

Ранее стилист Эвелина Хромченко в одном из выпусков программы «Модный приговор» рассказала, какие брови сейчас в моде.

В том выпуске Хромченко раскритиковала брови гостьи, потому что они были слишком тонкими и ненатуральными. Стилист отметила, что в моде совершенно другая форма, которая помогает выглядеть моложе.

«Отрастите себе брови. Широкие они должны быть сегодня! Не узкие нарисованные, а широкие и взъерошенные!» — посоветовала она.