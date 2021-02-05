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    05 февраля 2021, 16:36

    Хромченко дала советы по модным бровям

    Дарья Морозова

    Стилист Эвелина Хромченко рассказала, какие брови сейчас в моде. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на выпуск программы «Модный приговор».
    Хромченко дала советы по модным бровям

    В том выпуске Хромченко раскритиковала брови гостьи, потому что они были слишком тонкими и ненатуральными. Стилист отметила, что в моде совершенно другая форма, которая помогает выглядеть моложе.

    «Отрастите себе брови. Широкие они должны быть сегодня! Не узкие нарисованные, а широкие и взъерошенные!» — посоветовала она.

    В результате во время шоу героине исправили брови.

    Ранее ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев рассказал, что одна вещь поможет сделать фигуру визуально стройнее. Речь идет о пончо. Васильев уверен, что оно будет хорошо смотреться не только на женщинах с лишним весом, но и на стройных. Он отметил, что пончо подчеркивает достоинства фигуры, а также в нем тепло и удобно.

    Соведущая Васильева Эвелина Хромченко добавила, что пончо в клетку подойдет полным женщинам, так как сглаживает рельеф фигуры.