Хромченко дала советы по модным бровям

В том выпуске Хромченко раскритиковала брови гостьи, потому что они были слишком тонкими и ненатуральными. Стилист отметила, что в моде совершенно другая форма, которая помогает выглядеть моложе.

«Отрастите себе брови. Широкие они должны быть сегодня! Не узкие нарисованные, а широкие и взъерошенные!» — посоветовала она.

В результате во время шоу героине исправили брови.

Ранее ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев рассказал, что одна вещь поможет сделать фигуру визуально стройнее. Речь идет о пончо. Васильев уверен, что оно будет хорошо смотреться не только на женщинах с лишним весом, но и на стройных. Он отметил, что пончо подчеркивает достоинства фигуры, а также в нем тепло и удобно.

Соведущая Васильева Эвелина Хромченко добавила, что пончо в клетку подойдет полным женщинам, так как сглаживает рельеф фигуры.