Пелагея ответила на слухи о замене Градского в «Голосе»

Пелагея высказалась о возможном кандидате на роль наставника в шоу «Голос» для замены Александра Градского, скончавшегося на этих выходных. Певица усомнилась, что такой утрате можно найти замену, написал «МК».

Исполнительница прокомментировала слухи о вероятной замене Градского в «Голосе» в программе «Пусть говорят», посвященной кончине 72-летнего музыканта. Пелагея отметила, что не им решать, какой будет дальнейшая судьба «Голоса». Однако в случае со смертью Градского это невосполнимая утрата, по ее мнению.

«Мне кажется, это тот случай, когда незаменимые люди есть», — сказала Пелагея.

Руководитель музыкальной дирекции Первого канала Юрий Аксюта согласился с певицей. Он подтвердил, что с Градским успели снять еще два выпуска «Голоса», которые пока не выходили в эфир. Аксюта при этом затруднился сказать, как будет выглядеть финал шоу. Но предположил, что они найдут какое-то правильное решение, которое будет единственно возможным в этой ситуации.

Градский был наставником и одной из главных звезд шоу «Голос». Он умер 28 ноября. СМИ писали, что причиной смерит стал инфаркт головного мозга. Прощание с народным артистом пройдет 1 декабря в театре «Градский Холл». Музыканта похоронят на Ваганьковском кладбище.