Названо время и место похорон Александра Градского

Певца и композитора Александра Градского похоронят на Ваганьковском кладбище. Гражданская панихида состоится 1 декабря с 10:00 до 12:00. Захоронение — в 13:30.

Об этом сообщается на официальном сайте театра «Градский холл».

«Прощание пройдет в частном формате, без аккредитации СМИ», — говорится в сообщении.

На сайте мэра Москвы появилась информация о том, что временно обязанности руководителя «Градский холл» возложены на композитора Алексея Рыбникова.

«Театры с современным вокальным репертуаром — это довольно сложная структура с особыми правилами концертной и гастрольной деятельности. Считаю своим долгом друга подставить плечо коллегам в столь непростой и трагической для нас всех ситуации», — заявил народный артист России Алексей Рыбников.

Он многие годы дружил с Градским и признался, что был потрясен уходом из жизни «ярчайшей творческой личности».

После смерти градского стало известно, что за месяц до кончины он женился на модели и актрисе Марине Коташенко. Он прожил с ней 17 лет, у пары родилось двое детей.