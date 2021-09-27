Педагог по вокалу Юрец уличил Бузову в пении под фонограмму в шоу «Дуэты»

Ольга Бузова спела песню Аллы Пугачевой в шоу «Дуэты» на телеканале «Россия 1» под фонограмму, хотя в углу экрана висела плашка «Живой звук». Об этом «360» рассказал педагог по вокалу Андрей Юрец.

«Это на 99% — фонограмма, но, на мой взгляд, это даже неплохо Я, откровенно говоря, чаще всего сам люблю фонограммные концерты, потому что там поет же сам артист. Что один вокалист, в данном случае, что второй, не обладают каким-то широким диапазоном, прокаченными голосовыми складками, мышцами. В их случае это нормально», — объяснил Юрец.

По словам собеседника, заграничные звезды часто выступают под фонограмму, и в этом нет ничего страшного. Юрец признался, что не ожидал такого хорошего пения от Бузовой. По его словам, певица отточила свои вокальные навыки за счет долгого нахождения на сцене, однако с педагогом она не работает.

«Наверняка она не занимается с вокалистом, что чаще всего делают любые западные исполнители», — добавил специалист.

Накануне в телеэфир вышел очередной выпуск шоу «Дуэты», в котором Бузова и Буланова исполнили песню Пугачевой «Сильная женщина».