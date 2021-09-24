Ольга Бузова уверена, что все ее бывшие просто пиарятся на ее громком имени

Телеведущая Ольга Бузова считает, что все ее бывшие просто пиарятся за ее счет. Она рассказала в интервью журналу «Антенна-Телесемь», что не обижается на своих прежних избранников за тиражирование ее имени.

Совсем недавно стало известно, что бывший супруг Бузовой футболист Дмитрий Тарасов использовал ее фото, чтобы рекламировать собственный курс счастливой семейной жизни. Хотя с ведущей он уже давно развелся, и непохоже, чтобы отношения у них были идеальными.

«К счастью для своей нервной системы, я давно не слежу за его жизнью, хотя всегда очень долго переживаю расставания, потому что эта любовь — часть меня», — призналась Бузова.

Бузова добавила, что сочувствует новой супруге спортсмена, раз уж он до сих пор готов рассматривать фото своей бывшей. Ведущая считает такое поведение нелогичным. Она подчеркивает, что Тарасову не нравилась ее любовь к интернету, а теперь он и сам подсел на соцсети и стал блогером.

Намекнула Бузова и на то, что еще один ее бывший пиарится за ее счет. Речь идет о Давиде Манукяне, хотя он нечасто говорит об Ольге и ни разу не позволил себе сильно обидного высказывания в ее адрес. В отличие от самой Бузовой, которая поначалу на эмоциях хорошенько прошлась по Даве.