Павла Мамаева и его девушку задержали на таможне

Футболиста Павла Мамаева и его девушку Надежду задержали на таможне в аэропорту по прилете в Россию. Пост об этом сделала сама девушка в Instagram, но позже удалила.

«Таможня дает (нет) добро», — пошутила блондинка в Stories, намекнув на проблему, но позже убрала снимок. Его успели заметить журналисты StarHit.

Авторы заметки предположили, что пару задержали из-за дорогого кольца фирмы Graff. Стоимость драгоценности равна примерно 10 миллионам рублей, такие товары подлежат декларации при пересечении границы.

Если пограничники посчитают пару нарушителями и их вину докажут, то обяжут заплатить большой штраф, но есть и вероятность получения административного ареста. Для проведения экспертизы по закону кольцо должны изъять. Чем закончилась история с кольцом, пока неясно. Поклонники пары уверены, что влюбленные совершили ошибку случайно.

Ранее над Мамаевым и его подарком своей будущей супруге посмеялись некоторые пользователи Сети. Они нашли стоимость украшения и сочли ее слишком маленькой для обручального кольца от футболиста.