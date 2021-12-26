Футболиста Мамаева потроллили в Сети за «дешевое» обручальное кольцо для возлюбленной

Стоимость обручального кольца, подаренного футболистом Павлом Мамаевым своей невесте Надежде Санько, не превышает девяти тысяч долларов (около 663 тысяч рублей). Такие данные привел Telegram-канал «НЕБОЖЕНА».

Накануне девушка в своем Instagram сообщила, что получила предложение руки и сердца от футболиста. 33-летний Мамаев недавно развелся со своей супругой Аланой. Бракоразводный процесс был завершен в апреле.

Напомним, в октябре 2018 года Мамаев вместе с форвардом Александром Кокориным стал фигурантом резонансного избиения в центре Москвы. Оба футболиста были осуждены и этапированы в Белгородскую колонию, откуда освободились 17 сентября 2019 года по УДО.

Ранее Мамаев перешел из «Ростова» в «Химки». В текущем сезоне чемпионата России он провел шесть матчей.