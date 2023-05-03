Знаменитости 03 мая 2023, 01:05 Звезда сериала «Мажор» Прилучный в третий раз стал отцом StarHit: звезда сериала «Мажор» Прилучный и актриса Брутян стали родителями РИА «Новости»

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Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян стали родителями. Счастливое событие в жизни звездной семьи произошло, предположительно, 28 апреля. Об этом сообщило издание StarHit.

Брутян в своих соцсетях опубликовала пост с видео из роддома, где новоиспеченный отец перерезает пуповину, а потом укачивает младенца. На кадрах малыш укутан в голубое одеяло. В подписи к видеозаписи актриса написала дату и добавила эмодзи с голубым сердцем. В связи с этим поклонники артистов сделали вывод, что ребенок родился 28 апреля и это мальчик.

Соцсети

Также на видео из роддома попали двое других детей Прилучного, девочка и мальчик от первого брака.

Прилучный и Брутян поженились меньше года назад — 25 августа 2022 года. До этого актер был женат на актрисе и модели латвийского происхождения Агате Муцениеце. Они поженились в 2011 году. В 2013 году у них родился сын, а в 2016 году — дочь. В 2020 году пара объявила о разводе.

В феврале в СМИ появилась информация, что Муцениеце обратилась в суд с требованием ограничить бывшего супруга в правах на купленную до развода квартиру.