Знаменитости 22 февраля 2023, 15:49 Агата Муцениеце обратилась в суд с требованием ограничить бывшего мужа Павла Прилучного в правах на квартиру

Читать 360tv в

Российская актриса Агата Муцениеце обратилась в Головинский суд с требованием ограничить бывшего супруга — актера Павла Прилучного — в правах на купленную до развода квартиру. Об этом сообщил сайт NEWS.ru.

Как рассказали в пресс-службе суда, заседание по делу должно состояться 6 марта.

Реклама

«Истец просит признать Прилучного П. В. утратившим право пользования жилым помещением и снять его с регистрационного учета в квартире», — говорится в сообщении.

Реклама

В одном из интервью Павел Прилучный рассказал, что сделал предложение своей новой супруге Зепюр Брутян через три дня после знакомства. Пара расписались в мае прошлого года.