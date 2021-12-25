Павел Мамаев сделал предложение своей девушке

Полузащитник «Химок» Павел Мамаев подарил кольцо с брильянтом своей возлюбленной Надежде Санько. Девушка опубликовала ролик, на котором видны руки пары. Подаренное кольцо надето на безымянный палец правой руки Санько.

«Это был самый сказочный и счастливы день…» — написала девушка в Instagram. Так она прокомментировала размещенное видео, на котором они с Мамаевом держится за руки в кольцах.

Павел Мамаев в апреле текущего года расстался со своей бывшей женой Аланой. Экс-супруга футболиста неоднократно обвиняла его в изменах.

Санько спасла Мамаева от онкологического заболевания. Несколько лет подряд у спортсмена была опухоль на лице, на которую он не обращал внимания. Онкологи предупредили, что злокачественное новообразование может образовываться от травм и при длительном нахождении на солнце. Предупредить заболевание поможет своевременный осмотр у врача.