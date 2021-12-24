Родинка Мамаева едва его не убила. Как не стать жертвой «незаметного убийцы»

Футболист Павел Мамаев долгое время не замечал злокачественную опухоль на лице, которая оказалась разновидностью рака кожи. Онкологи предупредили, что злокачественное новообразование может образовываться от травм и при длительном нахождении на солнце. Предупредить заболевание поможет своевременный осмотр у врача.

Новая девушка футболиста Павла Мамаева Надежда Санько спасла его от онкологического заболевания. Несколько лет подряд у спортсмена была опухоль на лице, на которую он не обращал внимания.

Надежда Санько уговорила футболиста показаться врачам, и те нашли возле глаза базалиому — разновидность рака кожи. Медики хотели сначала удалить ее лазером, но выяснилось, что опухоль находится слишком глубоко, поэтому без операции не обойтись, написал Life.

На лице спортсмена после этого появился огромный шрам, который привлек внимание подписчиков девушки. Они поинтересовались, откуда рубец, и она поделилась с ними этой историей в Stories.

Незаметная опасность

Подобно футболисту, мало кто обращает внимание на новообразования на коже и может находиться в группе риска долгие годы. Онкологи рассказали, как распознают новообразование у пациентов. Врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин рассказал «360», что в отличие от аллергических и иных воспалений на коже, которые развиваются в течение примерно двух недель, злокачественные новообразования растут медленно и без каких-либо симптомов — у человека нет ни зуда, ни боли.

Настораживать должен черный или красноватый цвет там, где много сосудов или пигментной ткани. Вот это основные критерии Евгений Черемушкин.

Но точно определить злокачественную опухоль может только опытный хирург, у которого есть опыт в проведении операций. Онколог Александр Братик рассказал, что опытные специалисты используют специальный метод исследования — дерматоскопию. При нем медик с помощью увеличительного стекла изучает опухоль и ее особенности в настоящий момент времени.

Опасность перерождения

Бытует мнение, что при травме родинки высок риск ее перерождения в злокачественную опухоль. Евгений Черемушкин объяснил, что опасность для человека представляет хроническая травматизация, при этом многое зависит от исходного состояния невуса.

«Патология возникает на генетически аномальных зонах. Там, где уже нарушены взаимоотношения между клетками», — отметил онколог.

Это подтвердил и Александр Братик. По его словам, в зоне риска находятся те родинки, у которых часто происходит подкравливание. Такие родимые пятна обычно расположены у женщин в местах трения лямок, на плече, под молочной железой.

«У мужчин это в паху и на поясе. Если они часто травмируются и кровоточат, то требуют наблюдения или даже иссечения», — отметил он.

Братик заверил, что обычная родинка при травме не перерождается в злокачественную, но это может произойти, если есть склонность к онкологии. Важны также возраст пациента и частое нахождение под солнечными лучами.

Для того, чтобы исключить патологию, Черемушкин порекомендовал обязательное наблюдение у дерматолога тем, у кого много родимых пятен черного цвета. Таким пациентам также придется узнать, есть ли у них генетическая предрасположенность к появлению злокачественной опухоли. Самый главный пункт — не находиться долгое время на солнце, особенно тем, чей цвет кожи белый, а волосы светлые или рыжие.

При своевременном обращении к врачу можно избежать развития рака — медики напомнили, что патологию кожи гораздо легче распознать, поскольку она бросается в глаза, чем найти опухоль во внутренних органах.