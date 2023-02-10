Знаменитости 10 февраля 2023, 01:31 Павел Дуров стал самым влиятельным человеком в Дубае Arabian Business назвал основателя Telegram Дурова самым влиятельным человеком Дубая flickr

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Журнал Arabian Business признал Павла Дурова самым влиятельным человеком в Дубае. Составители рейтинга «Дубай 100» назвали его российским Марком Цукербергом.

В краткой справке издания говорится, что состояние Дурова составляет 15,1 миллиарда долларов. В заслугах у бизнесмена — создание соцстети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram.

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В 2017 году он переехал в Дубай. Там же находится штаб-квартира Telegram.

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Дуров обогнал таких влиятельных людей, как президент авиакомпании Emirates Тим Кларк и основатель крупнейшей строительной компании Emaar Мохамед Алаббар. Они заняли второе и третье места.

Кроме них, в список попали известный боец MMA Конор Макгрегор, бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чинават, кандидат в астронавты первого набора ОАЭ Султан Аль-Нейади и другие.

Павел Дуров в конце прошлого года также был назвал самым богатым жителем Объединенных Арабских Эмиратов по версии журнала Forbes. В общем рейтинге долларовых миллиардеров мира он занял 123 место. На первом месте ожидаемо оказался создатель Tesla и SpaseX, владелец Twitter Илон Маск.