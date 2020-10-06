Павел Дуров рассказал о своих любимых аниме детства

Российский предприниматель, программист, создатель социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров рассказал в Telegram-чате «Durov’s Chat» о мультфильмах в жанре аниме, которые он любил смотреть в детстве.

Бизнесмен отметил, что ему нравилась японская анимация, когда он жил в Италии. Дуров признался, что до сих пор помнит Кенширо. Это персонаж популярной японской манги «Кулак Полярной звезды». Мультфильм выходил с 1983 по 1988 годы. Когда будущий программист немного повзрослел, то полюбил аниме-сериалы «Код Гиасс», информирует Lenta.ru.

«„Тетрадь смерти“ тоже была неплохой, но у меня не было времени смотреть все эпизоды», — признался он.

Дуров обратился к своим читателям и попросил их посоветовать другие интересные аниме.

Ранее российский предприниматель сообщил о восстановлении работы Теlеgrаm после временного сбоя и принес извинения пользователям. Также Дуров уточнил, в чем заключалась причина неполадок. Мужчина пояснил, что работа системы нарушилась из-за неисправности оборудования.