Дуров назвал причину сбоя в работе Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о восстановлении работы мессенджера после временного сбоя и принес извинения пользователям. Он также назвал причину неполадок в работе сервиса.

«Вчера вечером Telegram в течение примерно часа не работал в Европе из-за неисправности оборудования», — написал Дуров в своем Telegram-канале. Он также добавил, что сейчас уже исправлено приложение для iOS, и обновление на пути в App Store. Дуров добавил, что исправляется и сетевое программное обеспечение, чтобы в будущем свести к минимуму риски подобных проблем.

Кроме того, основатель Telegram принес извинения за сбой в работе мессенджера, указав на важность для пользователей круглосуточного доступа к сообщениям. По словам Дурова, именно этого и добиваются разработчики.

Ночью сбой в работе Telegram зафиксировал портал Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Жалобы на неполадки в работе мессенджера поступали сразу из нескольких стран, включая Россию. Большая часть пользователей (91%) не могла подключиться к мессенджеру. На проблемы с отправкой сообщений были у 8% пользователей.