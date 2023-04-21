Знаменитости 21 апреля 2023, 06:57 Павел Дуров попал в список 13 самых обедневших миллиардеров из России Forbes: Основатель Telegram Дуров стал самым обедневшим миллиардером из России «ВКонтакте»

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Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров за год потерял 3,6 миллиарда долларов и стал самым обедневшим миллиардером родом из России. Forbes составил список 13 бизнесменов, чье состояние сократилось.

В очередной список богатейших людей, имеющих более миллиарда долларов, по итогам года вошли 110 человек вместо прежних 88. Состояние большинства российских богачей, по подсчетам издания, увеличилось, и только 13 участников рейтинга остались в минусе. Они потеряли в общей сложности 8,5 миллиарда долларов.

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Сильней всего пострадали счета Павла Дурова — он лишился 3,6 миллиарда долларов. Теперь его состояние оценили в 11,5 миллиарда долларов. Второе место занял Леонид Богуславский, чье состояние составило 3,6 миллиарда долларов, а потери — 1,1 миллиарда. Дмитрий и Игорь Бухманы потеряли столько же, но сохранили по семь миллиардов долларов каждый.

Фархад Ахмедов остался без 600 миллионов долларов, в его распоряжении 1,1 миллиарда. Состояние Олега Бойко оценили в ту же сумму, а потери — в 200 миллионов долларов. В список обедневших миллиардеров также включили Дмитрия Рыболовлева и и его семью, Петра Авена, Елены Батуриной, Андрея Косогова, Александра Мамута, Александра Светакова и Глеба Фетисова.

Ранее Павла Дурова признали богатейшим человеком в ОАЭ. В 2022 году его состояние оценивали в 15,1 миллиарда долларов.