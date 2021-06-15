Папарацци застали целующихся Бена Аффлека и Дженнифер Лопес. Видео

Предполагаемый роман 48-летнего актера Бена Аффлека и 51-летней певицы Дженнифер Лопес осуждается уже несколько недель. В прессе появлялись их совместные снимки, по которым нельзя было точно сказать, действительно ли у них вспыхнули былые чувства. Но на дне рождения сестры Джей Ло папарацци все-таки удалось подловить интимный момент.

Издание PageSix опубликовало видео, не оставляющее сомнений в характере отношений двух звезд. Они нежно обнимают друг друга и целуются на ужине в ресторане Nobu в Малибу. На празднике присутствовали дети певицы от брака с экс-супругом Марком Энтони, 13-летние Макс и Эмме.

Неудивительно, что присутствует на празднике большого семейства Лопес, ведь его одобряет мать певицы.

Анонимный источник сообщил People, что Гваделупе Родригес «взволнована» возобновившимся романом ее дочери.

«В прошлом мама Дженнифер и Бен были очень близки. Гваделупа любила Бена. Ей было грустно, когда они не смогли разобраться в своих отношениях много лет назад», — рассказал инсайдер.

Собеседник издания уточнил, что Дженнифер очень близка со своей мамой, и для нее очень важно, чтобы человек, с которым она встречается, ладил с Гваделупой.

Аффлек и Лопес были помолвлены в 2002 году. Они воссоединились через несколько недель после разрыва Джей Ло с женихом Алексом Родригесом, который по слухам ей изменял.