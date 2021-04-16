Дженнифер Лопес официально отменила свою помолвку

Американская певица Дженнифер Лопес и бывший бейсболист Алекс Родригес официально объявили о разрыве. Об этом сообщил Today.

«Мы поняли, что быть друзьями у нас получается лучше, ими и собираемся остаться», — заявили знаменитости.

Лопес и Родригес пообещали и дальше вместе работать, а также поддерживать друг друга в общих проектах.

«Мы желаем друг другу только лучшего, как и детям друг друга. Из уважения к ним все, что хочется выразить — это благодарность всем за добрые слова и поддержку», — добавили звезды.

Певица и экс-баскетболист отложили свадьбу месяц назад. А в начале апреля 51-летняя Лопес вышла в свет без помолвочного кольца. Хотя знаменитости уверяли, что слухи об их расставании не соответствуют действительности, писала «Газета.ru».

Лопес и Родригес познакомились 14 лет назад, но начали встречаться в 2017 году, обручились они в 2019-м. Лопес воспитывает 13-летних близнецов Макса и Эмму от бывшего мужа Марка Энтони. А у Родригеса есть дочери от бывшей жены Синтии Скертис — 16-летняя Наташа и 12-летняя Элла.