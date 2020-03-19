СМИ: Панин не улетел в Россию из-за дебоша и застрял на острове в разгар пандемии

Алексей Панин отдыхал на Маврикии и собирался вернуться в Россию, но вспыльчивый характер актера вновь все испортил. Он устроил дебош на борту Air France, после чего его оттуда выставили.

По крайней мере об этом написал портал News.ru со ссылкой на источник. По его словам, Панин должен был вылететь в Москву с пересадкой в Париже. Но его сняли с рейса, и Air France больше не хочет обслуживать проблемного пассажира. Сейчас Алексей пытается найти выход из ситуации. Возможно, речь идет даже об эвакуации. Ведь авиасообщение ограничено из-за пандемии.

Портал утверждает, что это не первая попытка актера вернуться на родину. Якобы до скандала он сутки провел в аэропорту, пытаясь улететь. Тогда его попросили обойтись «без происшествий».

Ранее Алексей Панин рассказал, что хочет эмигрировать. Он планирует продать российскую недвижимость и переехать с дочерью в Испанию. Актер считает, что девочка должна расти в стране с европейскими ценностями.

«Мы <…> переезжаем в город Торревьеха. Купим маленькую квартиру, и чтоб ноги моей в России не было», — заявил Панин.