СМИ: Панин не улетел в Россию из-за дебоша и застрял на острове в разгар пандемии
По крайней мере об этом написал портал News.ru со ссылкой на источник. По его словам, Панин должен был вылететь в Москву с пересадкой в Париже. Но его сняли с рейса, и Air France больше не хочет обслуживать проблемного пассажира. Сейчас Алексей пытается найти выход из ситуации. Возможно, речь идет даже об эвакуации. Ведь авиасообщение ограничено из-за пандемии.
Портал утверждает, что это не первая попытка актера вернуться на родину. Якобы до скандала он сутки провел в аэропорту, пытаясь улететь. Тогда его попросили обойтись «без происшествий».
Ранее Алексей Панин рассказал, что хочет эмигрировать. Он планирует продать российскую недвижимость и переехать с дочерью в Испанию. Актер считает, что девочка должна расти в стране с европейскими ценностями.
«Мы <…> переезжаем в город Торревьеха. Купим маленькую квартиру, и чтоб ноги моей в России не было», — заявил Панин.