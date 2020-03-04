Панин решил уехать из России. Ему захотелось европейских ценностей

Актер Алексей Панин собрался покинуть Россию. Переехать артист планирует в испанский город Торревьеха: хочет растить дочь среди людей с европейскими ценностями.

Планами на будущее скандально известный актер поделился в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Выпуск его передачи, посвященной Алексею Панину, опубликован на YouTube.

«Мы <…> переезжаем в город Торревьеха. Купим маленькую квартиру, и чтоб ноги моей в России не было», — заявил Панин, добавив, что сейчас занимается продажей своей квартиры.

Актер подчеркнул, что его 12-летней дочери нечего делать в России. Девочку нужно растить в стране, где пропагандируют европейские ценности.

«Хоть официанткой, только не в этой стране», — заметил Алексей Панин.

Он также признался в своей бисексуальности, не став вдаваться в подробности. Актер только заметил, что «секс прекрасен в любом состоянии — со всеми вместе».