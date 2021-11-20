Памятную табличку Гаркалину могут установить в Москве

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов рассказал, что погибшему актеру Валерию Гаркалину могут установить памятную табличку в Москве. Его смерть он назвал печальной.

Как написал ТАСС, Герасимов уточнил, что это печальная новость, но он был в курсе, что Гаркалин долго болел. Также депутат выразил уверенность, что в Мосгордуму будут поступать предложения установить памятную табличку в честь артиста.

«И мы, конечно, рассмотрим и поддержим предложение, он этого достоин», — заключил Герасимов.

Народный артист России Валерий Гаркалин скончался 20 ноября. В последние недели актер боролся с коронавирусом. Состояние Гаркалина медики оценивали как крайне тяжелое. Его подключали к аппарату ЭКМО — легкие не могли сами справляться с вирусом. Во время болезни врачам пришлось ненадолго снимать его с этого аппарата для проведения операции.