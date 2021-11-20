Умер Валерий Гаркалин

Скончался народный артист России Валерий Гаркалин, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ГИТИС. В последние недели актер боролся с коронавирусом.

Состояние Гаркалина медики оценивали как крайне тяжелое. Его подключали к аппарату ЭКМО — легкие не могли сами справляться с вирусом. Во время болезни врачам пришлось ненадолго снимать его с этого аппарата для проведения операции. Как писали СМИ, у актера скопился воздух между легкими и грудной клеткой.

Также журналисты писали, что из-за коронавируса актеру грозила ампутация руки — якобы из-за тромба. Его представители это опровергали.

Валерий Гаркалин — известный российский актер. Он снялся в десятках отечественных фильмов, многие из которых стали едва ли не классикой кинематографа. «Ширли-мырли», «Дом кувырком», «Детки напрокат» — в этих картинах зрители особенно отмечали его роли. Помимо съемок в кино, артист являлся педагогом кафедры эстрадного искусства в ГИТИСе, а также был художественным руководителем мастерской.