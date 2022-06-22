Памятник Виктору Цою появился в Калмыкии спустя 10 лет работ

Памятник музыканту Виктору Цою открылся в Калмыкии. Над ним работали 10 лет. Об этом сообщила НСН.

Скульптуру установили на Аллее Героев в городе Элиста. Открытие приурочили к 60-летию со дня рождения музыканта.

Ранее сын Цоя Александр на выставке в Манеже, посвященной музыканту, рассказал, как воспринимает образ отца. Мужчина рассказал, что смотрит на него с двух точек восприятия — и когда работает с его наследием, рассматривает артиста не как отца, а отстраненно, как легендарного музыканта.