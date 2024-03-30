Знаменитости 30 марта 2024, 03:15 Память жертв теракта в «Крокусе» почтили в новом выпуске шоу «Голос» Чурикова выступила с обращением к семьям жертв теракта в «Крокусе» в шоу «Голос» РИА «Новости»

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Ведущая музыкального шоу «Голос» Яна Чурикова в новом выпуске программы обратилась к зрителям с обращением, посвященным жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». От лица Первого канала она выразила соболезнования родным и близким пострадавших и погибших.

Чурикова отметила, что с трагических событий в Красногорске прошла ровно неделя. Ужасный теракт унес жизни людей, которые пришли на концерт.

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«Команда Первого канала выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Звезды российской музыки записали альбом, доходы от которого пойдут на помощь погибшим и раненым», — сказала ведущая.

Чурикова также добавила, что Полина Гагарина специально для альбома «Голос мой услышь» исполнила песню «Журавли». После этого в эфир пустили ролик с певицей, исполнившей композицию на фоне горящих свечей и летящих журавлей.

Россия скорбела о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», вспоминая по православным традициям погибших, молилась за них на девятый день с момент трагедии.