Происшествия 30 марта 2024, 01:31 Девять дней с момента трагедии в «Крокусе». По жертвам теракта скорбит вся Россия Девять дней прошло с момента теракта в «Крокус Сити Холле» РИА «Новости»

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Наступил девятый день с момента теракта, когда группа боевиков атаковала и подожгла «Крокус Сити Холл». По православным традициям в этот особый день принято вспоминать умерших и произносить за них молитвы.

Жертвами теракта стали 144 человека. По данным Минздрава, 98 пострадавших выписали из больниц, сейчас в стационарах находится еще 69 человек.

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Общая площадь возгорания в здании составила 12,9 тысячи квадратных метров. Сын владельца Crocus Group Араза Агаларова Эмин Агаларов заявил, что окончательное решение по восстановлению «Крокуса» примут, опираясь на мнение общественности. Также он пообещал, что на месте теракта обязательно появится мемориал.

По делу о теракте в «Крокус Сити Холле» проходят девять человек. Четверо участников нападения и пятеро обвиняемых в передаче денег и машины террористам. Суд арестовал всех на два месяца.

По данным Следственного комитета, с исполнителями теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» связывался куратор, который предоставил им инструкции для нападения на концертный зал. Преступники должны были получит награду за теракт на Украине.