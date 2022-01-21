Памела Андерсон подала на развод со своим телохранителем через год после свадьбы

Актриса Памела Андерсон подала на развод с мужем, телохранителем Дэном Хейхерстом. Как сообщил Rolling Stone, вместе супруги прожили немногим больше года.

Для 54-летней Андерсон этот брак был пятым по счету. Свадьба актрисы и ее телохранителя прошла в декабре 2020 года. Издание со ссылкой на близкий к паре источник сообщило, что сейчас Андерсон и Хейхерст вместе уже не живут.

По словам источника, отношения пары исчерпали себя «пандемическим вихрем». Он также заметил, что роман актрисы и ее телохранителя завязался во время карантина.

Андерсон и Хейхерст начали встречаться через семь месяцев после развода актрисы с ее прошлым супругом, голливудским магнатом Джоном Питерсом.

Актриса Катерина Шпица рассказала о непростом периоде после развода с Константином Адаевым. Супруги разошлись вскоре после рождения сына. Ответственность за расставание Шпица, по ее словам, может взять на себя, однако чувства вины из-за этого не испытывает. Недавно актриса обратилась к психологу, чтобы ее подавленное состояние и настроение не отражалось на ребенке.