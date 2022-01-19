Катерина Шпица рассказала о последствиях развода с Константином Адаевым

Актриса Катерина Шпица рассказала о непростом периоде после развода с Константином Адаевым. Пара разошлась вскоре после рождения сына Германа, сообщило издание «7Дней».

По словам артистки, ответственность за расставание она может взять на себя, однако чувства вины из-за этого не испытывает. Шпица не стала разглашать подробности развода, лишь отметила, что когда один из партнеров влюбляется в другого человека или супруги взаимно перестают любить друг друга — это конец отношений, написали «Дни.ру».

«И зрелые психически люди не станут мучиться во имя приличий или детей или малодушно ждать другой вариант, у этого пути есть глубокие психологические причины, наращивавшие мощь на протяжении долгого времени. Их исследование будет неминуемо касаться другого человека, и я не считаю уместным делать публичный выбор», — сообщила актриса.

Шпица также отметила, что сын Герман спрашивал, почему она рассталась с его отцом. В ответ она лишь сказала, что иногда мужчина и женщина перестают любить друг друга, однако в подробности вдаваться не стала.

Недавно знаменитость обратилась к психологу, чтобы ее подавленное состояние и настроение не отражалось на ребенке.