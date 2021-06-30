Российский стилист Влад Лисовец рассказал, как рядом с его домом в центре Москвы были уничтожены деревья, высаженные им лично в горшках рядом с местным кафе. По его словам, некие люди без документов пригнали к дому технику с закрытыми номерами и начали буквально уничтожать саженцы.

В доказательство своих слов, стилист показал видео. На нем некая женщина, отказавшаяся представляться, говорит рабочим, какие деревья грузить в экскаватор, а потом в самосвал. Мужчины забирают кадки с деревьями и, ломая их, сваливают в одну кучу.

Лисовец на видео обратился к властям города с просьбой объяснить происходящее. Он уверен, что виноваты в произошедшем именно власти, и потому недоумевает, зачем было прятать номера автомобилей.

«Никогда не думал, что озеленение своего города это преступление! Я, моя семья, друзья, живем в этом доме, и я сам, на свои деньги, занимаюсь благоустройством», — сказал он и призвал объяснить, чем кому-то мешали деревья и почему, например, не тронули горшки с цветами в нескольких метрах от деревьев.

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