Закрытая зона в сердце Москвы. На Патриаршие пруды перестали пускать без прописки

В центре Москвы закрыли целый район для водителей без местной прописки. С семи вечера инспекторы ГИБДД проверяют документы у всех, кто едет к Патриаршим прудам. Пешеходов пускают без ограничений. Патрули ввели в качестве эксперимента после многочисленных жалоб жителей на шум по ночам. «360» поговорил об этом с теми, кто живет на Патриарших.

Инициативная группа

Галина Мельникова возглавляет инициативную группу по борьбе с шумом. Год назад она собрала 600 подписей жителей и обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину по поводу творящейся «вакханалии». В письме была просьба ограничить движение транспорта на Патриарших прудах.

«Прежде всего это мотоциклы, машины с музыкой и без глушителей. В прошлом году установили знаки, ограничивающие въезд мотоциклов. В этом году мы опять обратились, потому что много машин по ночам ездят с громкой музыкой. Сделали эксперимент по ограничению въезда в наш район», — пояснила Мельникова.

По ее оценке, 90% жителей довольны, что ограничение действует. Однако пока «не разработан алгоритм, кого пускать, кого не пускать». Из-за чего не удается разделить тех, кто идет в местные рестораны и тех, кто хочет «похулиганить и пошуметь».

«И как сделать так, чтобы жители не чувствовали себя ущемленными. Потому что если вдруг у тебя сел телефон и нет с собой паспорта, как ты будешь доказывать, что ты едешь к себе домой? В общем, какие-то вещи не продуманы», — отметила глава инициативной группы.

Собеседница также рассказала, что на Патриарших живет начальник столичного главка МВД Олег Баранов, однако подчеркнула, что он к блокированию района не имеет отношения.

По словам других жителей Патриарших, водителей стали пускать по прописке еще полторы недели назад.

Жительница Анастасия проезжала, просто называя свой адрес.

«Может, потому что с ребенком», — считает она.

На то, что район оцеплен, ей «относительно все равно».

Знаменитые жильцы

Актер и телеведущий Михаил Ширвиндт был на Патриарших 10 дней назад, и «там было перекрыто прям рьяно».

«Я подъезжаю — не пускают, не объясняя почему. Откуда я знаю, что меня пустят, если я там прописан? У меня каким-то чудом был с собой паспорт, я показал, и меня пропустили домой», — рассказал артист.

Эксперимент, считает Ширвиндт, не может быть на постоянной основе, поскольку стоит недешево и не решает проблему шума.

«Просто меньше этих альфа-самцов с ревящими двигателями будет ездить. Но они будут идти — с теми же криками, разбиванием бутылок, с хохотом на улице до трех ночи. Какая разница, приехали они или пришли?» — уверен артист.

Перекрытие района он считает тупиковой затеей.

«К сожалению Москва такой город с точки зрения организации движения, что перекрытие одной улицы вызывает коллапс», — пояснил собеседник.

Инициатива жильцов, по его словам, это «крик отчаяния от ночных беспределов».

«Но это увы неисполнимо», — констатировал Ширвиндт.

Актер Александр Збруев живет в доме, который «стоит во дворе и не выходит на Малую Бронную».

«Поэтому шум нас не волнует», — заявил он «360».

Однако сама улица из-за обилия ресторанов, по его словам, «стала как Арбат».

«Когда мы сюда переехали, Малая Бронная была такой тихой, спокойной улицей. Мы переехали с Тверской, именно потому, что там было шумно. Здесь была тишина полная, но через некоторое время начали без конца открывать рестораны. Здесь огромное количество ресторанов, здесь огромное количество людей, которе приезжают, и проходят на Патриаршие пруды», — пояснил Збруев.

Еще одной проблемой он считает открытие одностороннего движения по Малой Бронной. Из-за этого, по мнению Збруева, там появились пробки.

Что думает ресторатор

Бизнесмен Тимур Ланский, основатель и владелец сети ресторанов узбекской кухни «Чайхона № 1», видит более серьезные ограничения во введении QR-кодов для посетителей, чем в закрытии района для водителей.

«Непонятно, ГАИ больше влияет на то, что рестораны опустели, или другие ограничения. Сложно сказать, что является главной причиной того, что сейчас бедственная ситуация началась с ресторанами», — поделился Ланский.

Мнение юриста

Юрист по работе с недвижимостью Глеб Подъяблонский заявил «360», что «в принципе, законные основания для ограничения могут быть». Но из-за чего ввели особый режим на Патриарших прудах, неясно.

«Прецеденты, безусловно, имеются, когда вводится какой-то особый режим. Например, проводятся какие-то спортивные мероприятия, и на территорию пускают только тех, кто там проживает. Надо понять, каким законодательным актом регламентируются действия сотрудников полиции», — считает юрист.

Он предложил «спросить полицейских, чем это вызвано — каким законодательным актом это регламентируется: приказом начальника МВД, начальника ФСБ».

«Может, там спецоперация какая-то проводится, шпионов ловят», — предположил собеседник.